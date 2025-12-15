阪神の近本光司外野手（３１）が２０日（日本時間２１日）、優勝旅行先の米ハワイで大好きなコーヒーで不安、不満、不可能をプラスに変える思考習慣を明かした。実は元々苦手だったが、新型コロナウイルスがまん延した２０２０年に初挑戦。５年がたち、朝夕の摂取が成長に欠かせぬルーティンになった。「独特の酸味がある」ハワイのコーヒーで英気を養い、パワーチャージして来シーズンに備える。

コーヒーを語る近本の表情は、野球の話をするように真剣だ。ハワイでチームが宿泊するホテルでは、オリジナルブレンドされた商品が有名でもある。「だいぶ深いんですよね。朝食を食べる時に飲むとおいしいんです」。誰もが持つ趣味の話ではあるが、野球選手としては欠かせぬ一部だ。

「１日２杯で覚醒する量ではないですけど、僕はいれる時間だったり、その時のマインドリセットだったりは、他にはないのかなと思いますね」

新型コロナウイルスがまん延した２０年、家時間が増えた中で意識改革に着手した。苦手なものに挑戦することで自然と目覚めるチカラを求める作業。克服してからは欠かせぬルーティンになった。「鮮度が命」「（抽出に）時間をかけたらいいわけじゃない」など、野球との共通点も多い。

「海外のコーヒーはおいしいですが、それは水が硬水だからです。（日本に）持ち帰っても味は全然違う。こちらはこちらで飲むことを楽しむ。時間ではなく抽出方法で味が変わる。１、２投目で決まります」

量よりも質。ただ長い練習よりも練習方法、工夫でその先の成績が変わる。現在は肉体的なトレーニングと並行して、来季から拡大ベースが導入されることで、新たなスライディングの形を模索している。野球から頭をリセットする趣味、そして神経を研ぎ澄ませる大事なツール。コーヒーパワーでリーグ連覇を導く。