ACEes浮所飛貴vs那須雄登、男性アイドル初の優勝を目指して『Qさま!!』で対決
お笑いコンビ・さまぁ〜ずがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『Qさま!!』は、2025年最後の放送として22日午後6時から『昭和100年総決算！ 国民5万人が選ぶ！時代を作った「昭和の顔」ランキングBEST15！プレッシャーSTUDYも復活！豪華4時間SP』と題し、「昭和の顔」をテーマに送る。男性アイドル初の優勝を目指す浮所飛貴vs那須雄登によるACEes対決も実現する。
【別カット】モダンに洗練された、これまでにない新たな⼀⾯が煌るACEes
今年は昭和が始まった年から数えてちょうど100年目。今年、同番組では「昭和100年シリーズ」と題して、1年間さまざまな企画を展開。実は昭和が始まったのが1926年12月25日ということで、あと3日で正真正銘の100年目となる。2025年もまもなく終わりを迎える今、「昭和100年総決算」を銘打ち、日本全国約5万人にアンケートを実施。昭和という時代を作った「昭和の顔」をランキング形式で紹介していく。
今回は、いつもとは一味違った特別なバトル形式で戦いが展開される。まずは2ブロックに分かれて、らせん階段でクイズに挑戦。そこで下位になった3人は即脱落となり、その後はA・Bブロックで勝ち残った10人でチームを組み、11年ぶりの復活となるプレッシャーSTUDYに臨む。最初のステージでの順位が、その後のステージにも大きく関わってくるとあり、初戦から激戦の様相を呈する。久々のプレッシャーSTUDYでどんな戦いが見られるのかにも注目が集まる。
最初のステージを戦うAブロックには、カズレーザー、村井美樹、QuizKnockの河村拓哉、やくみつる、テレビ朝日・弘中綾香アナウンサー、名取裕子、伊集院光、ACEesの浮所、『Qさま!!』2度目の登場となるしんめいP、ふかわりょう、フェンシング／パリ五輪銅メダリストの宮脇花綸、森千晴、さらにTRFのSAMも初参戦する。
一方のBブロックには、今年9月に初登場で初優勝という偉業を成し遂げた俳優・池田鉄洋、ロザンの宇治原史規、石原良純、三浦奈保子、QuizKnockの鶴崎修功、高橋英樹、井桁弘恵、片岡信和、菊川怜、EXILEの橘ケンチ、ACEesの那須、テレビ朝日新人アナウンサーの宮本夢羅アナ、そして今回の最年少メンバーとなるIS:SUEのYUUKIが名を連ねる。
2025年に8回という圧倒的な優勝回数を誇ったカズレーザーに対抗するのは、2回優勝の石原、初出演にして初優勝を果たした池田、さらにはQuizKnockの鶴崎と河村、名取、弘中アナという優勝経験者たち。果たして2025年最後の学力王の座に輝くのは誰なのか。
また、天海祐希、黒柳徹子、羽鳥慎一からも、昭和という時代を作ったある人物に関する特別出題が行われる。26日公開の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』で主演を務める天海が、小学生時代にマネをして、今でも踊れるという人物とは誰なのか。さらに、尊敬してやまない“ある人物”にまつわるエピソードも明かされる。実力者たちによるファインプレーの連続、そして池田の活躍にも注目だ。
今年は昭和が始まった年から数えてちょうど100年目。今年、同番組では「昭和100年シリーズ」と題して、1年間さまざまな企画を展開。実は昭和が始まったのが1926年12月25日ということで、あと3日で正真正銘の100年目となる。2025年もまもなく終わりを迎える今、「昭和100年総決算」を銘打ち、日本全国約5万人にアンケートを実施。昭和という時代を作った「昭和の顔」をランキング形式で紹介していく。
今回は、いつもとは一味違った特別なバトル形式で戦いが展開される。まずは2ブロックに分かれて、らせん階段でクイズに挑戦。そこで下位になった3人は即脱落となり、その後はA・Bブロックで勝ち残った10人でチームを組み、11年ぶりの復活となるプレッシャーSTUDYに臨む。最初のステージでの順位が、その後のステージにも大きく関わってくるとあり、初戦から激戦の様相を呈する。久々のプレッシャーSTUDYでどんな戦いが見られるのかにも注目が集まる。
最初のステージを戦うAブロックには、カズレーザー、村井美樹、QuizKnockの河村拓哉、やくみつる、テレビ朝日・弘中綾香アナウンサー、名取裕子、伊集院光、ACEesの浮所、『Qさま!!』2度目の登場となるしんめいP、ふかわりょう、フェンシング／パリ五輪銅メダリストの宮脇花綸、森千晴、さらにTRFのSAMも初参戦する。
一方のBブロックには、今年9月に初登場で初優勝という偉業を成し遂げた俳優・池田鉄洋、ロザンの宇治原史規、石原良純、三浦奈保子、QuizKnockの鶴崎修功、高橋英樹、井桁弘恵、片岡信和、菊川怜、EXILEの橘ケンチ、ACEesの那須、テレビ朝日新人アナウンサーの宮本夢羅アナ、そして今回の最年少メンバーとなるIS:SUEのYUUKIが名を連ねる。
2025年に8回という圧倒的な優勝回数を誇ったカズレーザーに対抗するのは、2回優勝の石原、初出演にして初優勝を果たした池田、さらにはQuizKnockの鶴崎と河村、名取、弘中アナという優勝経験者たち。果たして2025年最後の学力王の座に輝くのは誰なのか。
また、天海祐希、黒柳徹子、羽鳥慎一からも、昭和という時代を作ったある人物に関する特別出題が行われる。26日公開の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』で主演を務める天海が、小学生時代にマネをして、今でも踊れるという人物とは誰なのか。さらに、尊敬してやまない“ある人物”にまつわるエピソードも明かされる。実力者たちによるファインプレーの連続、そして池田の活躍にも注目だ。