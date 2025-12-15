timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
【モデルプレス＝2025/12/22】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が出演する英語学習アプリ「レシピー」初の新CM「続かない人」篇が、1月1日よりテレビ・WEBにて公開される。
【写真】timelesz新メンバー、キュートな笑顔披露 オーディション時＆受験期を語る新CMメイキング
今回、「レシピー」として初めてのCMに起用が決まった篠塚は、現役大学生として日々の学びと仕事の両立に取り組みながら、日々新しい表現にも積極的に挑戦。まっすぐで誠実な姿勢の中に、柔らかい感性と自然な温かさをあわせ持つその人柄が「レシピー」が大切にする“挑戦するすべての人を応援する”というメッセージと重なり、今回のCMキャラクターに起用された。
今回のCMシリーズは、英語学習で誰もが一度は感じる「続かない」「伸び悩む」「伝えられない」という3つの壁をテーマにした15秒CM、全3篇で構成。それぞれの物語は異なるシチュエーションで展開しながらも、“やり方を変えれば、きっと続けられる”という共通メッセージでつながっている。篠塚が演じるのは、英語に苦手意識を持ちながらも前を向こうとする等身大の主人公。まっすぐな眼差しと穏やかなナレーションが、見る人の“もう一度頑張ってみよう”という気持ちをそっと引き出す。
撮影日、篠塚は撮影現場にやや緊張した面持ちで登場。幼少期から両親の奨めで英会話に通っていたと話す篠塚。セリフのトーンや声のニュアンスについて、監督やスタッフと細かく確認を重ねながら、一つひとつの表現を丁寧に作り上げていく姿が印象的であった。進行するうちに徐々にリズムをつかみ、シーンごとに自然な感情の変化を乗せていく様子が見られた。
真剣な表情でモニターを確認する姿勢の一方で、OKカットが出た瞬間には、ふっと力が抜けたように柔らかな笑顔を見せた篠塚。その瞬間ごとの空気感が、今回のCM全体の“背中を押す”温かい世界観を象徴していた。また、インタビューでは、現役大学生として学業と仕事を両立する中での勉強法やモチベーションの保ち方、そして「レシピー」を通じて感じた“やり方を変えれば続けられる”という実感について語っている。（modelpress編集部）
Q.今回のテレビCMの見どころを教えてください。
一人で出演するCMは今回が初めてだったのでとても緊張もあったのですが、撮影自体はとても楽しく取り組むことができました。今回のCMでは、英語学習に悩むさまざまな人の気持ちにフォーカスしていて、その一つ一つの悩みに寄り添う「レシピー」の良さが、しっかり伝わる内容になっていると思います。
Q.撮影の中で印象に残っているシーンやセリフや、“篠塚さんらしさ”が出た瞬間はありましたか？
印象に残っているのは、「小さな積み重ねで、昨日できなかったことが今日できるようになった」というセリフです。自分自身も、中学受験や大学受験、そして直近のオーディションなどで、うまくいかない日が続いたり、悔しい思いをすることがよくありました。でも、少しずつ積み重ねることでできるようになった経験がたくさんあって、その実感がこのセリフと重なる部分があり、すごく気持ちが入りました。また、CMでは笑顔のシーンも多かったのですが、僕は人より笑顔がぎこちないタイプなので（笑）、自然に見える表情をつかむまで何度も撮影していただきました。そういった“一つ一つを丁寧に”撮影いただけたことも印象に残っています。
Q.学生時代の勉強時間や習慣、コツを教えてください。
受験期は、毎日かなり短期集中型という感じで勉強していましたね。ただ、家では勉強しないと決めていて、すべて外で完結させるようにしていました。学校が遅くまで開いていたので自習室を使ったり、塾の自習スペースを活用したりして、「勉強する場所は外、家はしっかり休む場所」というメリハリを大事にしていました。家に帰ったらご飯を食べて、テレビを見て、寝る。しっかりリフレッシュすることで、次の日も集中して頑張れたと思います。大学生になってからは移動中とかに勉強することが多いですね。大変ですけど（苦笑）。
Q.「悔しかったけど成長につながった瞬間」はありますか？
オーディション期間は、悔しい思いをすることが本当に多かったです。周りができている中で自分だけうまくいかない瞬間があったりして、「絶対できるようになってやろう」という気持ちで必死に練習していました。その積み重ねが今の自分につながっていると思いますし、悔しさを原動力にできた経験は、すごく大きかったと感じています。最近では、ダンスの振り入れが以前よりかなり早くできるようになったと言ってもらえることが増えてきていて、自分でも成長を実感できるようになりました。それがとても嬉しいです（照笑）。
Q.皆さんへメッセージ
レシピーは、英語がちょっと苦手な人や、続けたい気持ちはあるのに踏み出せない人の背中をそっと押してくれるアプリだと思います。今回のCMを通して、「やり方を変えれば、もう一度始められる」ということを僕自身もすごく実感しました。英語を頑張りたい皆さんと、僕も一緒に前に進んでいけたら嬉しいです。ぜひ、一緒に頑張りましょう！
【Not Sponsored 記事】
◆篠塚大輝、初の単独CM出演
