◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

最終種目の女子フリーが行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、ショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーも１位でそろえて、５連覇を達成した。最後の全日本で有終の美を飾り、日本女子初の３大会連続の五輪出場を決めた。試合後にミラノ・コルティナ五輪に挑む４種目、１２人の代表が発表され、女子は３位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が３位、４位の１７歳中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が初代表入りを決めた。

ＳＰ４位から順位を上げ、総合で３位に入った。青い新衣装に身を包み「ロミオとジュリエット」を華麗に舞った。「（ＧＰ）ファイナルから自分がやれること全てをかけてきた。気持ちとして出せたのがうれしい」と２年ぶりの全日本の表彰台に胸を張った。

冒頭のフリップ―トウループの連続３回転ジャンプを着氷。回転不足を取られるジャンプもあったが、「大きなミスなく終えられてうれしい」。点数を聞くとうなずいて納得した様子だった。

２週間前に挫折を味わった。五輪選考に関わるＧＰファイナル。ＳＰで首位発進しながら、フリーでは２度転倒し、５位に終わった。全日本までの期間は「自分のスケート人生にとって一番、生死を分ける期間」と位置づけ努力を重ねた。「私はもう弱くない！」と言い聞かせ、演目の主人公で意志の強いジュリエットになりきった。「本当によく乗り切った」と柔らかい表情で自分を褒めた。

同じ仙台市出身の羽生結弦さんが優勝した２０１４年ソチ五輪をテレビで見て、目標を明確にした。２３年にはスケーティング技術を磨いた故郷を離れ、拠点を京都へ。「自分の競技のピークを迎えるべき五輪」とミラノ大会をターゲットに、行動してきたことが報われた。「強い自分でいようという気持ちで最後までこぎつけた」。初めて五輪の舞台に立つ。夢をかなえた２０歳がミラノではさらに成長した姿を見せる。（富張 萌黄）