巨人・田中将大投手（３７）が２１日、Ｇ球場での自主トレ後に“新加入の心得”を語った。日本時間１７日には米ハワイで名球会総会に初参加。帰国後すぐ始動し、この日もキャッチボールなどで汗を流した。今オフは日本人だけですでに５選手（投手３、野手２）を獲得。来季移籍２年目を迎える右腕は「僕はですよ」と前置きした上で「自分でつかみ取っていくことも大事だと思う。いろいろな情報も、例えば練習で次どう動くかとかも。周りから全部与えられているだけじゃ意味がないと思う」と持論を展開した。

ヤンキースなど計３球団で日米２００勝。常に周囲を観察し、対応すべく主体的に動いてきた。「それが僕のスタンス。メジャーは移籍が普通。その年の夏場でごろっとチームも変わりますから」と経験を基に今季も新天地で溶け込んだ。これまで同様、仲間をサポートする姿勢は貫きつつ「どれだけアンテナを張って情報を取りにいけるかも大事」と新戦力たちを思った。日本ハムからＦＡ加入の松本剛からも早速あいさつを受け「よろしくね〜」と気さくに返答。チーム最年長として唯一無二の役割を果たしていく。（堀内 啓太）