サッカー元日本代表で１６日にオランダ１部アヤックスへの加入が発表されたＤＦ冨安健洋（２７）が２１日、成田空港に一時帰国し取材に応じた。負傷の影響で７月から無所属だったが、同クラブとＷ杯北中米大会が開幕する２０２６年６月までの短期契約を締結。２４年６月を最後に日本代表から遠ざかっている中「僕もＷ杯の舞台に立って、優勝に貢献できれば」と復活へ意気込みを語った。

２１年から今年７月までイングランド・プレミアリーグの名門アーセナルに所属していた日本屈指のＤＦは、２月に右膝を手術するなど近年はケガに悩まされていた。最後の実戦は２４年１０月。リハビリ期間は長かったが「いいものを得られた」と、サッカーができる喜びを再確認。加入を後押ししたＤＦ板倉滉（アヤックス）とともに出場時間を伸ばし、Ｗ杯メンバー入りへアピールする。

最短で来年１月の実戦復帰を見据える。同３月３１日にロンドンのウェンブリー競技場で行われるイングランド代表戦に向けても「もちろん目指す」と強調。現地のアーセナルサポーターの前で凱旋（がいせん）復帰となれば「最高のシナリオ」と青写真を描いた。