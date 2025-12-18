「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）

女子の２区（４・０９７５キロ）で８００メートルの日本記録保持者、東大阪大敬愛（大阪）の久保凛（３年）が９人を抜き、１８位から９位へ押し上げる区間３位の走りでチームは７位となり、２年連続の入賞に貢献した。長野東（長野）が１時間６分３０秒で２年連続３度目の優勝。男子は学法石川（福島）が、２０２３年に佐久長聖（長野）が記録した２時間１分０秒を２４秒更新する２時間０分３６秒の大会新記録で初優勝した。

高校最後の駅伝を走り終え、久保はしゃがみ込み地面に両手をついた。昨年に続く２区で、１８位で受けたタスキを９人抜いて９位でつないだが、目標の優勝には届かなかった。「順位は納得いかなかったが、敬愛高校に貢献したい気持ちで思い切った走りができた」。校名を口にすると、大きな瞳から涙があふれた。

専門の８００メートルではない４キロ超で、昨年は１６人抜いて区間賞の１２分４７秒。雨にたたられたこの日は１３分２秒で区間３位だった。「今の実力がこのタイム。まだまだ自分は弱い」と悔しがるが、主将として見事にチームを７位入賞へと導いた。

仲間と切磋琢磨（せっさたくま）した３年間は、知名度でも「サッカー日本代表・久保建英のいとこ」から堂々の「日本記録保持者」に引き上げた。シニア大会デビューの昨年は、８００メートルで１分５９秒９３の日本新記録を樹立。今年７月の日本選手権は１分５９秒５２に更新して２連覇し、世界選手権東京大会に出場した。「１年生で先輩の背中を見て育ち、みんな速くて負けられないと思ったし、先輩になって後輩の成長する姿に自分も頑張ろうと思った」。感謝の言葉から充実感があふれた。

数々の経験を糧に、今後も世界の頂点を目指す。「五輪や世界選手権でメダルを取れる選手になりたい」と、トップランナーとしての将来像を見据えた。

◇久保 凛（くぼ・りん）２００８年１月２０日、和歌山県串本町出身。小学５、６年のときに県内の大会で記録を出したことをきっかけに、中学１年で本格的に陸上を始めた。８００メートル日本記録保持者。２４、２５年に日本選手権を連覇。２５年の世界選手権東京大会出場。小学１年から６年までサッカーをし、６年時に串本ジュニアＦＣで近畿大会出場。いとこはサッカー日本代表ＭＦでレアル・ソシエダードの久保建英。