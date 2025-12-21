米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（12月15日〜12月19日）の米国経済と日本経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。

先週は12月の日銀短観や10月、11月の米雇用統計などに注目

今週は日銀の金融政策を見通すうえで、短観（12月調査）に注目しました（図表1）。同調査では、注目度の高い大企業製造業の業況判断DIが15（前回9月調査：14）と、3四半期連続の改善となりました（図表2）。円安の進行や堅調なAI関連需要などが景況感の改善につながったとみられます。

［図表1］先週の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）19日13時時点のデータ

［図表2］業況判断DI（大企業）の推移 出所：日本銀行

業種別では、トランプ政権による関税政策の影響が懸念されていた自動車（9月：10→12月：9）はわずかな悪化にとどまったほか、AI関連需要の恩恵を受けやすい化学（9月：15→12月：22）や電気機械（9月：16→12月：17）などで景況感が改善しました。

また、中小企業製造業が9月の1から6に大幅に改善した点はポジティブサプライズといえます。特に、自動車（9月：▲5→12月：12）の改善幅が顕著となりました。

大企業非製造業は34（9月：34）とDIは横ばいながらも高水準を維持しています。もっとも、先行きについては12月から▲6ポイント低下の28となりました。日中関係の悪化への警戒感から、運輸・郵便（▲7ポイント）や宿泊・飲食サービス（▲6ポイント）といったインバウンド需要への依存度が大きい業種で景況感の悪化が顕著となりました。

2025年度の設備投資計画（大企業製造業）は前年比＋17.5％と前回9月調査時点の同＋16.3％から上方修正されました（図表3）。

［図表3］設備投資計画（大企業製造業）の推移 出所：日本銀行

例年12月調査時点の設備投資計画は下方修正されやすいなか、今回の上方修正は設備投資需要の強さがうかがえます。年前半は関税の不確実性により企業が設備投資を先送りするリスクが懸念されていたものの、関税交渉が決着したこともあり、設備投資計画ではそうしたリスクは顕在化していません。

今回の短観は全体としてポジティブであり、日銀の利上げ継続路線をサポートする内容といえます。

米雇用統計公表…予想上回る雇用増も失業率は悪化

米政府機関の閉鎖に伴い、発表が先送りされていた11月と10月の一部雇用統計が公表され、11月の非農業部門雇用者数は前月差＋6.4万人と市場予想を上回ったものの、10月は同▲10.5万人となりました（図表4）。

［図表4］非農業部門雇用者数と失業率の推移 出所：米労働省

もっとも、10月の雇用の減少のほとんどがDOGE（政府効率化省）の退職延期プログラム（＊）の影響によるものとみられ、政府部門が前月差▲15.7万人となる一方で、民間部門は前月差＋5.2万人となっており、労働市場の実勢はヘッドラインが示唆するほど悪化していません。

（＊）早期退職プログラムは9月末まで給料を受け取れるため、同期間までは雇用者として扱われるが、10月には雇用契約が終了する

また、11月の失業率は4.56％と9月の4.44％（10月の失業率は米政府機関閉鎖の影響で公表中止）から上昇しました。公表元によると、政府閉鎖の影響で欠損した10月分のデータを補うために算定方法の一部に調整が加えられたことで、通常よりも標準誤差が若干高くなっていると説明されています。

11月の失業率は過大推計されているとの見方もあるため、次回12月の雇用統計において失業率がどの程度修正されるか注目されます。

先週の12月FOMCで利下げが決定された背景には、こうした不確実性や雇用情勢の悪化を未然に防ぐ意味合いもあったことから、今回の結果が短期的な追加利下げを促すほど弱いものではないと考えられます。

日銀金融政策決定会合…0.25％の追加利上げ決定

日本銀行は12月18日、19日に開催した金融政策決定会合において、全会一致で政策金利（無担保コールレート・オーバーナイト物）の誘導目標を現行の0.50％程度から0.75％程度へ0.25％引き上げることを決定しました（図表5）。

今回の利上げは1月会合以来、約11ヵ月ぶりの追加利上げとなります。今会合では、1．経済物価が見通し通りに推移し物価目標2％の確度が高まったこと、2．米国経済の下方リスクが低下したこと、3．日銀の調査において、来年の春闘では賃上げの着実なモメンタムが確認されたこと、を根拠に追加利上げに踏み切ったと考えられます。

加えて、円安に伴う輸入物価の上昇も、物価の上振れリスクを高めるとして追加利上げを後押しした可能性があります。

実際、植田総裁は12月1日の名古屋での講演において、米国経済の動向および来年春闘での賃上げモメンタムについて、利上げの条件をおおむね満たしているとの考えを示していました。

このため、市場では12月会合での利上げを事実上予告したとの受け止めが広がっており、今回の決定は市場のコンセンサスに沿ったものとなりました。

会合後の植田日銀総裁の発言に注目集まる

今会合では政策決定そのものよりも、会合後の記者会見における植田総裁の発言に注目が集まりました。前回11月会合後の記者会見で植田総裁は、利上げ後に政策金利と中立金利との距離についてもう少しはっきり明示する考えを示しました。

日銀が推計する中立金利は1％〜2.5％と幅があり、今回の記者会見で、将来的な利上げの余地を広げる観点から、中立金利の下限を引き上げる趣旨の発言があるか注目されます。

東京海上アセットマネジメント