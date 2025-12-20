「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

女子は坂本花織（２５）＝シスメックス＝が５連覇を達成。千葉百音（２０）＝木下グループ＝がＳＰから一つ上げて３位となり、４位に入った中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝とともに来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りが決まった。ジュニアで代表資格がない島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２年連続２位。ペアはＳＰ２位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が２年ぶり２度目の優勝を果たし、フリーを棄権した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）とともに五輪代表入りが決定。１枠のアイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が２連覇し、団体要員での初出場が決まった。

世界王者の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が、ペアとして２大会連続の五輪代表入りを決めた。木原は日本勢初の４大会連続。「今の立場で挑戦できることをうれしく思う。目標を必ず達成するという思いで臨みたい」と実感を込めた。

２０日のＳＰでは、演技直前の６分間練習で三浦が左肩を脱臼するアクシデントに見舞われた。その場でトレーナーに肩を入れてもらって強行出場。国際スケート連盟非公認ながら世界歴代最高得点を上回る８４・９１点をマークしたが、この日のフリーは大事を取って棄権した。

五輪では悲願の金メダル獲得がかかる。三浦は「今回は私のけがで欠場してしまった。全力で治して、全力でトレーニングして頑張りたい」と意気込んだ。