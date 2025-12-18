「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

女子は坂本花織（２５）＝シスメックス＝が５連覇を達成。千葉百音（２０）＝木下グループ＝がＳＰから一つ上げて３位となり、４位に入った中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝とともに来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りが決まった。ジュニアで代表資格がない島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２年連続２位。ペアはＳＰ２位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が２年ぶり２度目の優勝を果たし、フリーを棄権した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）とともに五輪代表入りが決定。１枠のアイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が２連覇し、団体要員での初出場が決まった。

１７歳の島田が五輪選考会で存在感を示した。圧巻の演技で２位。ミスが出たことに「去年はこの演技だったらうれしいけど、今年は悔しい」と反省を口にしたが「でも、そう思えたのは成長しているのかな」と積み重ねてきた努力を認めた。

「挑戦する立場」として、難易度の高い大技を組み込み臨んだ。「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ作詞作曲の「ミラクル」。冒頭からトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めた。続く４回転トーループは転倒したが、その後は全て着氷し、会場に訪れていたＹＯＳＨＩＫＩに良い演技を届けた。

今季限りで引退する坂本の背中を追ってきた。「毎年、坂本選手に挑むけど、強さやうまさが足りなくて負ける。常に追いかける存在だった」。表彰台ではＹＯＳＨＩＫＩについて坂本と談笑。優しい先輩を手本にレベルアップしていく。

堂々の２位も世界ジュニア女王は満足しない。年齢制限により来年２月の五輪には出場できないが、３０年にフランス・アルプス地域で行われる五輪を目指す。「こうやって坂本選手みたいに優勝してオリンピックを決めたい」。島田の戦いはもう始まっている。

◆島田麻央（しまだ・まお）２００８年１０月３０日、東京都小金井市出身。母が元世界女王の浅田真央さんのファンだったことから「麻央」と名付けられ、５歳でフィギュアスケートを始めた。小学６年だった２１年３月、京都府選手権で国際スケート連盟（ＩＳＵ）非公認ながら日本女子初の４回転トーループに成功。２３〜２５年、世界ジュニア選手権で男女通じて史上初の３連覇。愛知・中京大中京高の通信制に在学。１５１センチ。