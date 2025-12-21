Ãæ°æ°¡Èþ¡¡ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤¿£±£·ºÐ¡¢²ù¤·ÎÞ¤Î£´°Ì¤â½é¸ÞÎØ¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£µÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÀéÍÕÉ´²»¡Ê£²£°¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£Ó£Ð¤«¤é°ì¤Ä¾å¤²¤Æ£³°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯£²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÂåÉ½»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£·¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£²°Ì¡£¥Ú¥¢¤Ï£Ó£Ð£²°Ì¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ò´þ¸¢¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·èÄê¡££±ÏÈ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÏµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£²Ï¢ÇÆ¤·¡¢ÃÄÂÎÍ×°÷¤Ç¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤¬°ú¤¤Ä¤êÎ¾¼ê¤Ç頰¤ò¤Û¤°¤¹¡£²ñ¸«¤Ç£±£°Ê¬°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤¿£±£·ºÐ¤ÎÃæ°æ¤À¡££´°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ½é¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·èÄê¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤ÀÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢Éð´ï¤È¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¬¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤Ï°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£½Å°µ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£´°Ì¤Ç²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤»¤ÆÀ®Ä¹¡×¡£ÏÃ¤¹¤¿¤Ó¤ËÌÜ¤Ï¤¦¤ë¤ó¤À¤¬°ìÅÙ¤â²¼¤ò¸þ¤«¤º¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Ì´ÉñÂæ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤¬£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±éµ»¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢£µºÐ¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æ±¤¸¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£³ÅÙ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ÈÂç¤¤¯ÈôÌö¡£¥á¥À¥ë¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¿·¤·¤¤Ì´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÉ¹¾å¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¢¡Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê¤Ê¤«¤¤¡¦¤¢¤ß¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£´·î£²£·Æü¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¡£ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ£µºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢£²£±Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢ÃæÄí·ò²ð¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡££²£³Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢£³°Ì¡£¥·¥Ë¥¢ËÜ³Ê»²Àï¤Îº£µ¨¡¢£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤Î½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¡£ÄÌ¿®À©¤ÎÍ¦»Ö¹ñºÝ¹âÀéÍÕ£²Ç¯¡££±£µ£°¥»¥ó¥Á¡£