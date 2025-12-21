「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

女子は坂本花織（２５）＝シスメックス＝が５連覇を達成。千葉百音（２０）＝木下グループ＝がＳＰから一つ上げて３位となり、４位に入った中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝とともに来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りが決まった。ジュニアで代表資格がない島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２年連続２位。ペアはＳＰ２位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が２年ぶり２度目の優勝を果たし、フリーを棄権した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）とともに五輪代表入りが決定。１枠のアイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が２連覇し、団体要員での初出場が決まった。

夢舞台への切符を確かめるように、両手を胸に当てた。４位発進の千葉が順位を上げて表彰台を死守。「私は弱くない」。そう言い聞かせてリンクに上がると、冒頭の３回転フリップ−３回転トーループの連続ジャンプを成功。その後も全てのジャンプを降りた。

「あぁ〜終わった」。緊張から解き放たれ、取材エリアでは頰を緩めてぼそり。初の五輪代表を決め「スケートを始めたころから目標だった五輪に出場できてうれしい」と実感を込めた。

仙台市出身の２０歳。４歳から競技を始め、２３年まで五輪２連覇王者の羽生結弦さんと同じ拠点で育ってきた。安定感抜群の演技を武器に、今季は女子で唯一のＧＰシリーズ２連勝。ただ、ファイナルのフリーでは２度転倒して珍しく崩れて５位に沈み、五輪代表選考レースから後退した。

「悔しさに浸っているのは甘え」。大会後は強い言葉で自らを戒め、涙はすぐに拭いた。そこから２週間で迎えた今大会。代表入りへ失敗が許されない中、フリーではこれまでと異なる青の衣装で臨み、会心の演技で悪夢を払拭し、３位に滑り込んだ。

得点を待つキスアンドクライに飾られた各選手が決意を書き込んだボードには「雨降って地固まる」と記した。「心に亀裂が入ってうつろになったけど立て直せた。今までで一番濃くてしんどくて、何とか乗り切った２週間だった」。ぬらした頰をバネに変え、五輪切符をつかんだ。

◆千葉百音（ちば・もね）２００５年５月１日、仙台市出身。東北高を経て、２４年に早大進学。４歳で競技を始め、２３年５月に練習拠点を京都に移して木下アカデミーに所属。同年の全日本選手権２位。２４年四大陸選手権優勝。同年のＧＰファイナル２位。今年はＧＰシリーズ２連勝も、ファイナルは５位。趣味は読書と刺しゅう。１５６センチ。