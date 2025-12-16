「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

女子は今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝がショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーでも１位となり、合計２３４・３６点で史上５人目の５連覇を達成。来年２月に行われるミラノ・コルティナ冬季五輪の代表に決まった。五輪は１８年平昌（６位）、２２年北京（銅メダル）に続き３大会連続３度目の出場。ミラノの地で有終の美を飾る。

指の先までピンと伸ばし、大きく両手を広げる。そのまま、うれし涙がつたう顔を覆った。５連覇を果たし、自らの手でつかみとった五輪切符。「目標に向かって全力で演じ切れた。本当にやりきったの一言に尽きる」。自身のバナータオルのオレンジ色で染まった観客席に囲まれ、その真ん中で決めた。

中野コーチに２度背中をたたかれ、リンクに飛び出すと、次々とジャンプを降りた。練習ではなかなか着氷できなかった３回転ループも、本番では後半できっちり成功。安定感が際立った。「拍手が鳴りやまないのを聞いて、本当にたくさんの人に支えてもらってたんだなと感じた」。全身で「愛」を感じた。

「愛の讃歌」。坂本が１３歳の時、憧れの先輩である鈴木明子さんが現役最後のシーズンに演じた曲だ。「ステップの時の表情とか動きに愛があふれすぎていた。最後にこれを持ってくるのがすてきだなと感じて、自分もやりたいなと思った」。坂本も、自身のスケート人生の締めくくりにこの曲を選んだ。

「この曲をやりたい」と、中野コーチに伝えた時には「まだ人生経験が足りない」と一度は却下された。しかし引退を決めていた坂本は「早いけど、今やらないといつやるん！」と強行突破。本来は恋人への愛を表現する曲だが「スケートの経験はたくさん積んできた」。壮大なメロディーに２１年間の全てを費やしたスケートへの大きな愛を乗せた。

振り付けはブノワ・リショー氏に頼んだ。「自分のスケートを最大限に生かせるプログラムを作ってくれる」。平昌五輪、北京五輪でも振りを付けてもらい、北京五輪では銅メダル。「五輪シーズンは、誰に反対されても絶対お願いする」と強い思いがあった。

何をするにも三日坊主だった坂本にとって、フィギュアスケートは一番の宝物だった。「スケートだけは休みたい時も毎日怒られながら、泣きながら続けた。たくさんの経験をさせてもらった」と笑顔。「人生虹色だな」と喜怒哀楽の詰まったスケート人生を振り返った。

フィギュアスケート日本女子では初の３大会連続五輪。「ひそかに目標にしていた。有言実行ではなく不言実行。団体、個人ともに金を目指す」。いざ、ミラノへ。最高の景色を見る。

◆坂本 花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市出身。４歳でフィギュアスケートを始めた。神戸野田高を経て、神戸学院大経営学部卒。１６年全日本ジュニア選手権で初優勝し、１７年世界ジュニア選手権は銅メダル。全日本選手権は１８年に初優勝し、２１年から５連覇を達成。五輪は１８年平昌６位、２２年北京は銅メダル、団体は銀。ＧＰファイナルは２３年に優勝。世界選手権は２２年から３連覇し、２５年は２位。１５９センチ。