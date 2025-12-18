▼4着エコロアルバ（松山）スタートも良く、いい反応をしてくれました。ポジション取りの差で負けてしまいましたが、凄くいい馬。

▼5着リアライズシリウス（津村）ゲート入りにてこずりましたね。ゲートの中では許容範囲でしたが、道中3、4コーナーにかけてハミを取らなかった。それが右回りなのか、体を持て余していたのか。それでも5着に来ているから力はある。来年頑張ってくれたら。

▼6着グッドピース（西村淳）ロスなく走れました。道中エキサイトするところはあったけど、前に壁をつくったら収まった。また来年、頑張りたいですね。

▼7着ホワイトオーキッド（北村友）G1の舞台でも落ち着いていて、どっしりした馬。大舞台を経験したことで強くなってくれたら。

▼8着タガノアラリア（ジェルー）クリストフ（ルメール）の後ろのいい位置で運べた。もう少し距離は短い方がいいのかな。

▼9着ストームサンダー（岩田康）現状ではよく頑張っている。グッと来るところもあった。

▼10着コスモレッド（藤岡）追走が忙しかった。自己条件なら頑張れる。

▼11着コルテオソレイユ（川田）馬にとっても厩舎にとっても、いいトライだったと思います。

▼12着カクウチ（岩田望）センスがいいし決して悪い馬じゃない。ちょっとずつ力をつけていけば。

▼13着レッドリガーレ（吉村）ブリンカー効果はあったと思います。

▼14着スペルーチェ（三浦）リズム良く感じたけど、直線はトモ（後肢）が取られて、気持ちが乗ってこなかった。