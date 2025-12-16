東京六大学野球リーグの明大が２１日、東京都府中市で年内の活動を終え、来秋ドラフト上位候補の榊原七斗外野手（３年・報徳学園）が、明大から４年連続となるドラフト１位でプロ入りすることを目標に掲げた。

「１位で行くことに意味がある。大口をたたいてますけど、口に出さないと、かなえられない」

酸いも甘いも味わったからこそ、一層の自覚が芽生えた。今夏は大学日本代表に選ばれ日米選手権３連覇に貢献。今秋リーグ戦では打率・３９０、３本塁打、１０打点で５季ぶりの優勝を支えた。だが、１１月の明治神宮大会では初戦敗退。自身は５打数無安打で最後の打者となり「求められていることができなかった」と課題を痛感した。

現在はコンタクト率の向上へ、元大洋（現ＤｅＮＡ）の松岡功祐コーチ（８２）とマンツーマンで特訓中。速球への対応を求め、約３メートルの至近距離から投げてもらったスポンジボールを打ち返す練習を毎日行うなど、レベルアップを図っている。

下級生時代から実績豊富で、副将の肩書も加わった。「突出する、一番引っ張っていくという意味で『一』にこだわってやっていきたい」。２３年のロッテ・上田、２４年の楽天・宗山、２５年の西武・小島、日本ハム・大川に続く「ドラ１」へ、走攻守３拍子そろった逸材が先頭を走る。