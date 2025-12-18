巨人が来季の新外国人として前ロイヤルズ傘下３Ａのボビー・ダルベック内野手（３０）を獲得することが２１日、分かった。将来を嘱望されてきた長距離砲で、メジャー挑戦へポスティングシステムの申請を行った岡本和真内野手（２９）に代わる来季の４番候補となりそうだ。

来季１４年ぶりの日本一を目指す巨人に、頼れる大砲が加わる。ダルベックはアリゾナ大を経て２０１６年ＭＬＢドラフト４巡目でレッドソックス入団。マイナー時代からトッププロスペクトの期待を受け、１９年には米国代表として出場した国際大会「プレミア１２」でベストナインを獲得した。

翌２０年にメジャーデビューを果たすと、２１年は１３３試合出場で打率・２４０、２５本塁打、７８打点の成績を残し、将来の主軸を期待された。メジャー定着に至らず、今季移籍したホワイトソックスで７試合出場にとどまり、５月にブルワーズと、８月にはロイヤルズとマイナー契約を結んだ。

打撃の粗さに課題はあったが、今季３Ａでは３チーム合計１０５試合出場で打率・２６９、２４本塁打とパワーは健在。一塁守備にも安定感が生まれ、巨人が求める主軸を担える強打の内野手として、その実力は十分だ。

巨人は今オフ、岡本がメジャー移籍を目指してポスティング申請。長く４番を務めた主砲を欠く中での得点力強化という難題を抱えていただけに、メジャーで４番を務めたダルベックに、日本一奪還の鍵となる“ポスト岡本”の期待が懸かる。

◆ボビー・ダルベック（Ｂｏｂｂｙ Ｄａｌｂｅｃ）１９９５年６月２９日生まれ、３０歳。米国出身。１９３センチ、１０２キロ。右投げ右打ち。内野手。１６年にアリゾナ大からレッドソックスと契約。２０年にメジャーデビュー。２１年には１３３試合で打率・２４０、２５本塁打、７８打点。ＭＬＢ通算４７本塁打。１９年プレミア１２米国代表。