LINEヤフー株式会社の川邊健太郎・代表取締役会長が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で第21代王者に輝いたお笑いコンビ、たくろうを祝福した。

たくろうは、エバース、ドンデコルテとともに最終決戦に進出。最終決戦のネタでは、きむらバンドが米国ビバリーヒルズに憧れる人を演じ、映画の吹き替え版のようなトークを展開。赤木裕がしぶしぶ吹き替え風のトークで付き合うネタを披露した。きむらからGoogleに勤務するセレブの友人を紹介された設定の際、赤木は「Yahoo！（ヤフー）で天気予報を見てるジョージさ」と、一般市民ぶりを炸裂させる自己紹介などで大きな笑いを誘った。たくろうは審査員9人中8票を獲得する圧勝で、過去最多1万1521組の頂点に立ち、賞金1000万円などを手にした。

大会後、川邊氏はXで「LINEヤフー会長の川邊です」と名乗り、たくろうの優勝を伝える記事を引用しながら投稿。「たくろうさん！Yahoo!で天気予報を見てくれてありがとうございます！」とネタで取り上げられたことに感謝し、「そして、優勝、おめでとうございます」と祝福した。