¡¡»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡â£Í£Å¡×¤¬£²£±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯£´·îÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ë½¹Ô»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Áê¼êÂ¦¤È¤Î¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÊÀ¼ÒÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¼êÊý¤È¤Î¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ïº£Ç¯£´·î£²£¹Æü¡¢ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«¤Î¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¡££²£°¿Í¤Û¤É¤¬ÆÃÀß¥Æ¥ó¥È¤Ë°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢Í¥ÀèÆþ¾ì·ô¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£·ÙÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁû¤®¤Ë¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÂÁ´¤Ê³«ºÅ¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¼¨ÃÌÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ»ß¤Ë´Ø¤ï¤ëÇå½þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢³ºÅö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡â£Í£Å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼êÊý¤¬´ØÍ¿¤·°ÊÁ°¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òº£¸å¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀÌó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤Ê¤Î¤ÏàÌÂÏÇ¹Ô°Ù¥°¥ë¡¼¥×á¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡â£Í£Å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³¦·¨Á´ÂÎ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂÐºö¤Ë¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇºÇÁ°Îó¤òÀêµò¤·¤ÆÁû¤®¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤â¡¢Á°Æü¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Áû¤®¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇàÍ½¹ðá¡£ÅöÆü¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£²£°¿Í¤Û¤É¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÌÌ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤±¤ÇÈÈ¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊÌ¤ÎÂç¼ê¥¢¥¤¥É¥ë±¿±Ä´´Éô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÇå½þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤äÌÂÏÇ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤Þ¤ÇÀÀÌó¤µ¤»¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤ì¡£±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤Î¿¿·õ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£