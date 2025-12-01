¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡°ÜÀÒÁÈ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¼þ¤ê¤«¤éÁ´ÉôÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç²á¤´¤¹¾å¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡¢¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡¢ËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿ÆâÌî¼ê¤é¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï°ÜÀÒ¤¬¤¹¤´¤¤¡ÊÂ¿¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡£²Æ¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¾ðÊó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢Îý½¬¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤È¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼þ¤ê¤«¤éÁ´ÉôÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¤«¤éËÌ³¤Æ»¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¹â¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â³ÚÅ·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢µð¿Í¤È¹ñÆâ³°¤ÇÊ£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¤Îºò¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ç¤Ï£³¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¸µ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤È¸ì¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¼çÂÎÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£