°æ¾å¾°Ìï¤Ï»î¹ç²áÂ¿¡© 12¡¦27·ãÆÍ¤Î¥Ô¥«¥½»ØÅ¦¡Öº£Ç¯£´»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èè¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈËÉ±ÒÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤ÎÊì¹ñ¥á¥¥·¥³¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£É£Ú£Ñ£Õ£É£Å£Ò£Ä£Á£Ú£Ï¡×¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥½¤¬°æ¾å¤È¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÌÀ¤«¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ô¥«¥½¤Ï¡Ö¥Ê¥ª¥ä¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¾ï¤ËÈà¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Àº¿À¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£°ì½Ö¤ÇÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï£±ÉÃ¤´¤È¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç£Æ£±¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤ËÄ´À°¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸Â³¦¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»î¹ç¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¡£ÀïÎ¬¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤À¡×¤ÈºîÀï¤Î°ìÃ¼¤òÈäÏª¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤ËÀï¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤ä¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¥Ô¥«¥½¤Ï¡Ö£±£²¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´¤Æ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê£±£µ¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Àï¤¤¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¹¶·â¤Ë²ó¤ë¤Ù¤¤«¡¢ËÉ¸æ¤ËÅ°¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥ª¥ä¤Ïº£Ç¯£´»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÈèÏ«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÈè¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£