¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡ÖÂÎ¤¬µ²²î¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ°ú¤´ó¤»¤¿à¿©²þÁ±á¤òÃ´Åö¼Ô¤¬¾Ú¸À
¡¡¿·¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±£µ£´¡¦£¹£³ÅÀ¡¢¹ç·×£²£³£´¡¦£³£¶ÅÀ¤Ç£µÏ¢ÇÆ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡ËÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨À¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±¶¥µ»¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤È¤Ê¤ë£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±ÉÍÜÌÌ¤ÇÂç²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÞ¤Ï¡¢½Å°µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾Ú¤·¤À¤Ã¤¿¡££·ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ß¤ê¡¢±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È²ñ¾ìÃæ¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤ÇÂç´¿À¼¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿ÀäÂÐ½÷²¦¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â»°ÆüË·¼ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤À¤±¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¿ÍÀ¸¡¢Æú¿§¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦½é¤Î¡Ö¸ÞÎØ¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¡×¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶¥µ»¤ÎÆÃÀ¾å¡¢°ìÄê¤ÎÂÎ½Å´ÉÍý¤¬É¬Í×¡£¤·¤«¤·¡¢²áÅÙ¤ËÂÎ½Å¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤Æü¤ÏÀÝ¼èÎÌ¤¬£±£°£°£°¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤ò²¼²ó¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤Ç±ÉÍÜ¤òÊäµë¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£Ç¯´Ö£´£°Æü¤Û¤ÉÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÎý½¬¤òÀÑ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌ£¤ÎÁÇ¼Ò¤Ï¡Ö¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿£´£°Æü¤ò¿¤Ó¤·¤í¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢£··î¤«¤éºäËÜ¤Î±ÉÍÜÌÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Ã´Åö¤Î¹â¼ÆÎÜ°á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤è¤¯¤³¤ì¤ÇÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤ÎÌ·Àè¤òÊÑ¤¨¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹â¼Æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎºäËÜ¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÝ¼è¤¬Â¤ê¤ºÂÎ¤¬µ²²î¾õÂÖ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¥â¡¼¥É¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÌÈ±Ö¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿©À¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬À¸¤¸¤ë·Ð°Þ¤ò»ñÎÁ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÄ«ÃëÈÕ¤Î£³¿©¤Ë²Ã¤¨¡¢Êá¿©¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊ¿¶Ñ£²£³£°£°¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤ÎÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¿ô»ú¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿©»ö¤ò¼è¤ëÉÝ¤µ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×¤â»Ü¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø°ú¤»»¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÅü¼Á¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤¿Ê¬¡¢»é¼Á¤ò°ú¤»»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È½ù¡¹¤ËÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡É¹¾å³°¤Ç¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¸ÞÎØ¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï£µ£°Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë±éµ»¤¬¤·¤¿¤¤¡£ËèÆü¼«Ê¬¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡Ø¤â¤¦Âç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Ï¥ß¥é¥Î¤ÎÃÏ¤Ç¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£