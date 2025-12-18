「水ダウ」名探偵津田で話題の美女「週プレ」登場 ビキニ姿で美谷間くっきり
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の森山未唯が、12月22日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）1＆2号に登場。美しい谷間を披露している。
【写真「水ダウ」名探偵津田出演美女、ふんわり美バストに釘付け
森山は「水曜日のダウンタウン」（TBS系）の人気シリーズ企画「名探偵津田」に「ダイアン」津田篤宏の助手役として出演し、注目を集めている女優。今号では、ストライプ柄のビキニに身を包み、美しいバストを披露。可愛らしい笑顔を見せている。
今号の表紙は豊島心桜。そのほか、深田恭子、瀬戸みるか、相楽伊織らが登場する。（modelpress編集部）
