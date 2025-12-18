深田恭子、美デコルテ披露「週プレ」で素肌輝く
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の深田恭子が、12月22日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）1＆2号に登場。美しい素肌を披露している。
深田は、第21回タレント・スカウト・キャラバン（1996年）のグランプリをきっかけに芸能界入りし、翌年ドラマ「海峡」で女優デビュー。主な出演作に映画「下妻物語」「ヤッターマン」、ドラマ「神様、もう少しだけ」「ルパンの娘」シリーズなどがある。現在、2026年版カレンダー（壁掛け、卓上の2パターン）が好評発売中だ。
今号では、美しい素肌が輝く海辺でのショットを披露。弾けるような笑顔を見せている。
今号の表紙は豊島心桜。そのほか、瀬戸みるか、相楽伊織、森山未唯らが登場する。（modelpress編集部）
◆深田恭子、素肌輝く
◆表紙は豊島心桜
