◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

最終種目の女子フリーが行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、ショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーも１位でそろえて、５連覇を達成した。最後の全日本で有終の美を飾り、日本女子初の３大会連続の五輪出場を決めた。試合後にミラノ・コルティナ五輪に挑む４種目、１２人の代表が発表され、女子は３位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が３位、４位の１７歳中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が初代表入りを決めた。

中井が夢をかなえた。冒頭のトリプルアクセル（３回転半）は回転が抜けたが、大きく崩れることなく最後まで滑りきった。「ありえないほどの緊張だった。失敗から切り替えてまとめられたのは成長した部分」。ＧＰファイナル２位の伸び盛りのシニア１年目が、五輪行きを決めた。

浅田真央さんに憧れて５歳からスケートを始めた。小学校入学前、母の教えでノートを付けるようになった。今も試合帰りの機内でペンをとっている。まだ平仮名とカタカナしか書けなかった頃、最初のページには「しょうらいのゆめ オリンピックにでること！」と書いた。五輪のマークも、手書きで添えていた。

五輪で１７歳での表彰台なら、浅田真央の１９歳を更新する日本女子最年少メダリストになる。「試合が終わった後は解放された気持ちもあって涙したけど、（坂本）かおちゃんや（島田）麻央ちゃんの演技を見た後は、まだまだ足りないと実感した」と目元をぬぐった。悔し涙をミラノで笑顔に変える。（高木 恵）