巨人・石塚裕惺内野手（１９）ら４選手が２１日、約１か月半参加したオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）での“武者修行”を終え帰国した。言語や長距離の移動、ダブルヘッダーなど慣れない環境の中で奮闘し、３本塁打、１６打点はともにチームトップタイ（２０日時点）。フィリーズ３Ａのベンチコーチも務めるアダムソン監督から「めちゃくちゃいい野球脳を持っている」「（将来的にメジャーで）プレーできる可能性はある」と絶賛された男の現在地を巨人担当の臼井恭香記者が「見た」。

石塚が異国で多くを学んで帰ってきた。羽田空港に降り立ち「名残惜しいです。最後の方は球が動く投手も多くていろんな体験できた」と、充実した表情を浮かべた。１１月からアデレード・ジャイアンツの一員として参戦し、２１試合で打率３割１分８厘、チームトップタイの３本塁打、１６打点、同２位の出塁率４割２分。遊撃手として前半戦のオールスターにも選出された。それでも「全然満足いく結果ではない。手応えはないけど、何個か引き出しは蓄えられた」と冷静に振り返った。

欠場した１試合を除いて１、２番で出場。多くのメジャーリーガーを見てきたアダムソン監督は「選球眼が良くて、バットに当てる能力が素晴らしい」と出塁率を評価した上での打順と明かした。打席では一番対応しやすい球速帯を探すなど、明確な目的を持ってプレーし、ＷＬ期間に体重を３キロ増量。スイングスピードも６、７キロ上昇した。指揮官は「１９歳だけど、野球を常に考えている。知識を吸収して、考えて生かせる。とてもいい野球脳を持っています」と絶賛。将来について「速球への対応を２、３年努力して改善していけば本当に可能性はある」とメジャーでのプレーにも期待した。

豪州ＷＬは巨人で１０年に派遣された亀井（現外野守備兼走塁コーチ）が息の長い選手への礎を築き、石塚と同じ遊撃手でソフトバンクの今宮は１１年オフに参加し、翌年には１２６試合に出場するなどレギュラーに定着した。石塚は「野球の中では何を言っているかはなんとなく分かるようになってきた」と語学力でも対応。この経験は必ず生きてくるはずだ。

来年１月には坂本の自主トレに参加予定で、さらなる成長期間にもなる。本職の遊撃には今季ベストナインとゴールデン・グラブ賞を獲得した泉口がいるが、来春キャンプ中など実戦で好結果を残せば、他のポジションを含めて首脳陣にスタメンで起用したいと思わせることだってあり得る。高卒２年目にしてレギュラー争いに食い込む可能性は十分にある。

◆主な巨人選手の過去のオーストラリア・ウィンターリーグ成績

▽亀井善行（２０１０年） １６試合、打率４割３分８厘、７本塁打、２５打点、出塁率５割。

▽橋本到（２０１０年） ２４試合、打率２割６分７厘、２本塁打、１３打点、出塁率３割８分７厘。

▽秋広優人（２０２４年） ２３試合、打率３割２分１厘、２本塁打、８打点、出塁率３割８分７厘。