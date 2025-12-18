ＴｉｋＴｏｋフォロワー数７５万人超のインフルエンサー・シダヒナノ（２５）が来年１月２日にスタートする、ラジオ関西「語らないと寝れなくない？〜シダヒナノと今夜も沼る放課後２４時〜」（金曜、深夜０・００）で、初のラジオ冠番組に挑むことが２１日、分かった。

初回収録を終えたシダは「まだ自分の番組だ、って実感はないですね」と、第一声。「自分のペースでしゃべることができるって新鮮でした。大好きなラジオを、コンセプトも一から考えさせてもらって、自分のファンの方が楽しめる内容でできるってめっちゃうれしいです」と、笑顔を見せた。

３年前から神社の絵馬に「ラジオ番組をやりたい」と書くほど待ち望んだラジオ冠番組。フリーアナウンサー・吉田照美の番組でリポーターを務めたことで気付いたラジオの魅力を「素の自分を発信できたり、伝えたいことをストレートに伝えられるのがラジオだと思います。ふとした瞬間に聞いただけなのにそれで救われたり、一日元気に過ごせたりするのが素敵だなって思うんです」と語る。

学校あるあるや恋愛あるあるなどをショートドラマ化し、若者を中心に支持を広げるシダ。自身について「クリエイターであり続けたい」と言い切る。

動画制作では脚本、撮影、演技、編集とすべてを一人でこなし、短時間の動画を作る上で「１秒たりとも面白くないシーンを入れたくない」と強いこだわりを見せる。「１から１００まで全部自分でやりたい、携わりたい。それが楽しいって思えるので、自分のことは『クリエイター』と呼び続けると思います」と力を込めた。

自身の今後については「いろんなお仕事をさせていただく中で、ゼロから１を作るって一番大変だと感じました。でも私はゼロから１を作ることのできる人でありたい」と理想を思い描く。そんな中で訪れたラオ冠番組というチャンスに、シダは「ＴｉｋＴｏｋのように作り込まれていない私を出せる場所。若い人にもラジオを聞いて欲しい。ラジオの素敵さを伝えていきたいんです」と、