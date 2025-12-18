今秋から野手へ転向した阪神の西純矢外野手（２４）が２１日、来年１月に同学年の楽天・黒川史陽内野手と自主トレを行うと明かした。黒川とは中学時代から家族ぐるみで交流があり、元メジャーリーガーの野茂英雄氏が率いる中学硬式野球の日本代表「ＮＯＭＯジャパン」でも共に戦った仲。「本当に仲のいい選手なので、なれ合いにならずにしっかり練習できる」と“野球漬け”の日々を思い描いた。

１０月に野手転向の記事を読んだ黒川からすぐに連絡が来た。「自主トレやろうぜ！」。今年まで西勇と４年連続で自主トレを行っていたが、打撃中心にシフトチェンジするため、誘いを受けることを決意した。

二人の関係に遠慮はいらない。「（黒川は）１軍でも今年しっかり実績を積んで、学ぶところは多い」。今季８３試合に出場し、打率．２９９、４本塁打と飛躍した同級生から存分に吸収する心づもりだ。

この日は広島県呉市の鶴岡一人記念球場（呉二河球場）で行われた野球イベントに参加した。子どもたちとの交流試合では２打数２安打と大活躍。打撃練習を教える場面では「もっと強く振った方がいいで」と、自らも胸に刻む阪神・糸井スペシャルアンバサダー（ＳＡ）の言葉を受け継いだ。

「僕がやることは、どんどん力を付けていってという段階。一日一日大事に練習していく」。鍛錬の冬を乗り越え、まずは支配下に返り咲く。