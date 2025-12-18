「意味分かんない」「勝つ気あるんか」先制弾の久保建英も憮然…91分に交代→代わった若手が1分後にPK献上でファン怒り「納得いかん」「久保の表情見てたら泣きそう」
現地12月20日に開催されたラ・リーガの第17節で、久保建英が所属する15位のレアル・ソシエダが最下位のレバンテとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。
前半終了間際に、久保のプロキャリア初となるヘディングシュートで先制したソシエダは、そのまま終盤を迎える。
だが、後半アディショナルタイム１分、久保とミケル・オジャルサバルの主力２人を下げて、20歳のアリカイツ・マリエスクエーナと19歳のランデル・アスティアザランを投入した采配が裏目に。１分後にマリエスクエーナが不用意なファウルでPKを与え、同点ゴールを献上してしまった。
ベンチに下がった途端に失点し、この試合のMVPに輝いた久保が憮然とした表情を浮かべていた。
この交代策に、ファンからは次のような声が上がった。
「完全に戦術ミスだな」
「１点差で若手2人出して試合諦めにいくの意味分かんなくて草」
「納得いかんかったな」
「オジャルサバルとタケ下げて若手２人投入してのPK献上？？？勝つ気あるんか」
「１点差で久保とオジャルサバル下げてPK献上し最下位相手に追いつかれるお笑いクラブ」
「PK与えたファウルがひどすぎて鼻で笑った」
「まじで試合終了直後のレミーロと久保の表情見てたら泣きそうになってきた」
全く必要のないファウルだっただけに、返す返すも痛恨だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英の珍しいゴール
