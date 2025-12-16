「日本は韓国の100倍優れている」「韓国は32強にも進めない」韓国コメンテーターの発言に母国騒然「暴言寸前」「衝撃、衝撃だ」
韓国のコメンテーターの発言が物議を醸しているようだ。
韓国メディア『Xports News』によれば、英国人と韓国人のハーフで、韓国のテレビやラジオで活躍しているピーター・ヴィント氏が動画チャンネルで、北中米ワールドカップに言及。「韓国代表はベスト32にも進めないかもしれない」と発言したという。
韓国代表は、共催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同じA組に入ったなか、同氏は「グループAが楽な組とは言えない」と主張した。
「開催国３チームの中ではメキシコが最も手強い。グループ首位は間違いなくメキシコだ。圧倒的にメキシコだ。南アフリカは研究すればするほど、難しい相手だ。デンマークはプレーオフを突破する確率が70〜80％もあるようだ。無視することはできない」
同メディアは、「韓国が事実上グループAの最下位に終わることを示唆した」と伝えている。
ピーター氏は10月にも、「サッカーは結局のところチームスポーツだ。日本のシステムは、（２、３人の天才に頼る）韓国のシステムより100倍優れている。なぜなら、１人の選手だけでは勝てないからだ」とコメントしていた。
これを受けて、『Xports News』は「衝撃、衝撃だ！ 韓国代表はグループステージ敗退、ベスト32にも進めない。『日本は韓国の100倍強い』とキャスターのピーター氏、暴言寸前の発言で話題に」と報じている。
同氏は、韓国代表はソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェといった選手への依存度が大きいと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
韓国メディア『Xports News』によれば、英国人と韓国人のハーフで、韓国のテレビやラジオで活躍しているピーター・ヴィント氏が動画チャンネルで、北中米ワールドカップに言及。「韓国代表はベスト32にも進めないかもしれない」と発言したという。
韓国代表は、共催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同じA組に入ったなか、同氏は「グループAが楽な組とは言えない」と主張した。
同メディアは、「韓国が事実上グループAの最下位に終わることを示唆した」と伝えている。
ピーター氏は10月にも、「サッカーは結局のところチームスポーツだ。日本のシステムは、（２、３人の天才に頼る）韓国のシステムより100倍優れている。なぜなら、１人の選手だけでは勝てないからだ」とコメントしていた。
これを受けて、『Xports News』は「衝撃、衝撃だ！ 韓国代表はグループステージ敗退、ベスト32にも進めない。『日本は韓国の100倍強い』とキャスターのピーター氏、暴言寸前の発言で話題に」と報じている。
同氏は、韓国代表はソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェといった選手への依存度が大きいと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】