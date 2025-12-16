「日本は韓国の100倍優れている」「韓国は32強にも進めない」韓国コメンテーターの発言に母国騒然「暴言寸前」「衝撃、衝撃だ」

「日本は韓国の100倍優れている」「韓国は32強にも進めない」韓国コメンテーターの発言に母国騒然「暴言寸前」「衝撃、衝撃だ」