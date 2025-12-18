「めっちゃ綺麗な新婦さん！」Ｊ１神戸の23歳MFが美人インフルエンサーとの結婚を報告→アツアツ挙式ショット公開に反響続々！
12月21日、ヴィッセル神戸のMF山内翔が公式SNSを更新し、モデルでインフルエンサーの宮粼葉苗さんと結婚したことを報告した。
タキシード姿の山内がウェディングドレス姿の葉苗さんと仲睦まじく寄り添う４枚の写真を掲載。筑波大卒でプロ２年目の23歳は、「この度、山内翔はかねてよりお付き合いさせていただいております宮粼葉苗さんと結婚いたしました」と書き出し、「どんな時も前向きで明るい彼女といられる時間が自分にとってかけがえのない時間になっています。そんな彼女とこれから先も一緒に居られればと思うことが日が経つほどに強くなりました」と続けた。
さらに「僕自身まだまだサッカー選手としても未熟ですし、人間としても足りないことだらけです。そんな自分と一緒に居てくれる選択をしてくれた彼女には本当に感謝してもしきれないし、これから一生かけて幸せにしたいと思います」と宣言。そして「まだまだ未熟な２人ですが、これからも温かく見守って頂ければ幸いです」と書き加えた。
青山学院大時代に「ミス青山コンテスト2022」の準グランプリに輝いた葉苗さんも、同じタイミングで自身のSNSを更新。こちらは「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた山内翔さんと入籍いたしました。応援してくださっている方々、家族やお友達、日頃よりお世話になっている皆様のお陰でこの日を迎えることができました。いつも本当にありがとうございます」と感謝を述べると、「私たちらしく笑顔あふれる毎日を過ごしていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけたら幸いです。今度ともよろしくお願いいたします！」と想いを綴った。
新郎新婦の投稿を確認したファン＆フォロワーからはさっそく祝福のコメントが殺到。ほかにも「美男美女すぎる」「めっちゃ綺麗な新婦さん！」「コレからのご活躍をめっちゃ期待してます」「どんな時も奥さんを第一にね！」といった声も寄せられ、小さくない反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ハッピーオーラが眩しい！ 神戸MF山内翔が公開した美人インフルエンサーとの“新婚ホヤホヤショット集”をチェック！
