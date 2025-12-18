櫻井翔、荒川静香と共に日テレ系『ミラノ・コルティナ2026冬季五輪』キャスターに決定
櫻井翔が、イタリアのミラノ、コルティナダンペッツォなど複数エリアで開催される冬季スポーツの祭典、第25回冬季オリンピック競技大会の、日本テレビ系『ミラノ・コルティナ2026冬季五輪』のスペシャルキャスターに決定したことが発表された。
■荒川静香×櫻井翔のタッグは5大会連続でキャスターを担当！
メインキャスターは、2006年トリノ五輪でフィギュアスケート金メダルに輝いた荒川静香、そして櫻井翔がスペシャルキャスターとしてバンクーバーから冬季オリンピック5大会連続となるタッグで、17日間にわたる熱戦を届ける。
日本テレビ系では、注目の開会式ハイライトから始まり、2022年北京オリンピックで銀メダルを獲得した鍵山優真選手らが出場する「フィギュアスケート男子フリー」、日本史上初のメダル獲得の期待がかかる「スノーボード男子スロープスタイル決勝」、そして平昌・北京で２つの金メダルを含む女子史上最多７つのメダルを持つ高木美帆選手（高は正式にははしごだか）に期待がかかる「スピードスケート女子1500m」など、注目種目を多数放送。
荒川静香、櫻井翔、そして日本テレビスポーツ局 ミラノ・コルティナ五輪中継プロデューサー 椿亮輔氏からのコメントも届いている。
■荒川静香＆櫻井翔、プロデューサー椿亮輔コメント
■番組情報
日本テレビ系『ミラノ・コルティナ2026冬季五輪』中継種目
[2026年]
■開会式ハイライト
02/07（土）08:25～10:25
■スピードスケート女子5000m
02/12（木）24:09～26:30
■カーリング女子予選 日本×韓国
02/15（日）22:00～25:00
■フィギュアスケート男子フリー
02/14（土）02:34～07:55
■スノーボードスロープスタイル男女予選
02/16（月）17:53～24:30
■スノーボード 男子スロープスタイル決勝
02/18（水）20:00～22:54
■スピードスケート 女子1500m
02/20（金）24:05～26:45
■ミラノ・コルティナ五輪総集編
02/23（月）21:00～22:54
