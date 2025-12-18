阪神・及川が、来季のゴールデングラブ賞獲得を視野に入れた。今季も同僚の村上が受賞したように、72年の同賞制定以来54年間、両リーグでリリーフ投手の受賞は11年の浅尾拓也（中日）のみで、この高いハードルに挑む。

「長い歴史で1回だけ？無理やん、そんなん」と最初は苦笑いしたが、本音は違う。「今年はあるかなと思ったんです。2票入ったんでしょ、確か。それはうれしかったです」と、まんざらでもない様子で話した。

同賞は記者投票で選出される。及川は両リーグ最多の66試合に登板して失策0だが、数字だけでなく、けん制やクイック、バント処理など総合的な守備力が判断基準になる。そのため、多くのイニングを投げる先発投手の方が印象は強くなり、有利になる。

かねて守備の意識は高い。「バント処理とか、本当に自分を助けること。キャンプでも投内連係が多いと思うのでしっかりやっていきたい」と表情を引き締めた。

同賞7度の松坂大輔（元西武＝現本紙評論家）、4度の涌井（中日）、1度の柳（同）ら横浜高出身投手は常連。阪神では伊藤将や及川がその系譜を継ぎ、守備力には定評がある。

「（横浜の練習は）きつい。めっちゃ内容が濃い。（バント処理で）二塁でアウトにするだけじゃなくて、ゲッツーを取る。2つアウトにするために、マウンドを早く降りるとか。そうやって教わってきているので、継続していければ」

ハワイ滞在中の楽しみにしていた一つがアサイーボウル。湯浅とともに、ワイキキビーチにある専門店で、バナナやイチゴがトッピングされた逸品に舌鼓を打った。守備ウマイー男が、左腕リリーフ史上初の勲章を虎視眈々（たんたん）と狙う。

○…投手のゴールデングラブ賞受賞者の出身高校は、横浜が松坂大輔、涌井秀章、柳裕也の3人で最多。PL学園（桑田真澄、前田健太）、愛工大名電（工藤公康、東克樹）、駒大苫小牧（田中将大、伊藤大海）がそれぞれ2人で続く。なお通算受賞回数ではPL学園の13回（桑田8、前田5）が最多。横浜は12回（松坂7、涌井4、柳1）で単独2位。