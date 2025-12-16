小鳥のさえずり、波の音、吹き抜ける風…。自然豊かなアラモアナビーチで、阪神・大竹は静かに目を閉じた。ココヘッド縦走から一夜明け、「動」から「静」へと転じて“脳トレ”を敢行。23年夏からオンラインで指導を受けてきたメンタルトレーナー・兼下真由子氏とハワイで初対面し、計40分ほど、瞑想（めいそう）を行った。

「いつもリモートなので。実際の声を聞きながら、開放的なところでの感覚はちょっと違いましたね」

迷走を断つ。瞑想中は「自分軸」を取り戻す作業をひたすら続けるという。余計なことが思い浮かんでも、静かに意識を自分自身に向けてリセット。この繰り返しを行うことで、シーズン中に「あと1つで2桁勝利」、「この試合は負けられない」といった力み要因になり得る思考が浮かんだ時に、自分のやるべきことを明確化し、そこへ意識を向けられる。

「環境に左右されないことが大事。力んでも、何もいいことはないので」

瞑想のセッション（指導）の初めには、「プラス思考」の練習も行った。15勝での最多勝、180投球回、大型契約、優勝旅行…。「契約更改で、変な物を持たされて写真を撮られている」。なりたい自分を詳細に思い描いた。

「今年ダメだったら…というマインドより、来年もハワイ来るのか。楽しそうだな、というマインドでシーズンに向かう」。雑念を振り払いつつ、理想を追い求める。（松本 航亮）