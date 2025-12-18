「米国第一」を掲げて実利を優先するトランプ政権と、経済と軍事の両面で威嚇を強める中国の習近平政権。

大国の身勝手な振る舞いで、世界は危うさを増している。

読売新聞読者が選ぶ今年の「海外１０大ニュース」で、米国で第２次トランプ政権が発足したことが１位となった。

トランプ大統領は、米国が戦後主導してきた、法の支配や自由貿易に基づく国際秩序を自ら損なおうとしている。貿易赤字解消を目指し、同盟国を含むほぼ全ての国・地域に「相互関税」を課した（３位）のはその最たる例だ。

中国とは高関税をかけ合う事態に発展したが、１０月にトランプ氏が習国家主席と６年ぶりに対面での首脳会談（１１位）に臨み、貿易戦争の一時休戦で合意した。

とはいえ、米中は貿易のほか安全保障を巡っても対立を抱える。緊張した状況が続くだろう。

２位には台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に中国が反発し、対日圧力を強めていることが選ばれた。習政権は自国民に日本への渡航自粛を呼びかけ、日本産水産物の輸入停止措置も取っている。

また、中国は国連などの場で、日本が「軍国主義」であるかのような、事実無根の批判を繰り返している。日本を貶（おとし）める中国の対外宣伝は、断じて容認できない。

中国は１２月に入ると、中国軍機が沖縄県沖の公海上空で自衛隊機にレーダーを照射し、軍事的威嚇に踏み切った。日本は、中国が一方的に緊張を高めている現状を国際社会に広く訴え、日本や地域の安定を守らねばならない。

ロシアによるウクライナ侵略は４年目に入った（７位）。トランプ氏が仲介に意欲を示しているが、ロシア寄りの姿勢が目立ち、和平の実現はなお見通せない。

中東関連のニュースは上位１０位内には入らなかったが、イスラエルによる攻撃などでパレスチナ自治区ガザでの死者は７万人を超えている。国際社会は深刻な人道危機から目を背けてはならない。

韓国では尹錫悦前大統領が戒厳令の宣布を巡って内乱容疑などで逮捕された（９位）。後任を選ぶ大統領選で勝利した李在明氏（１６位）が、尹政権に続き日韓関係を重視しているのは評価できる。

米ロサンゼルスとその近郊での大規模な山火事が４位、邦人を含む３７００人以上が死亡したミャンマー地震は６位に入った。日本でも頻発する火事や、過去の大震災の経験を思い、心を痛めた人も多かったのではないか。