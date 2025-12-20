首都圏は、世界でも有数の人口密集地域だ。

巨大地震が起きれば社会や経済の大きな混乱は避けられない。首都機能を維持するためには、防災対策の強化が不可欠だ。

政府の中央防災会議は、首都直下地震の被害想定を約１０年ぶりに見直した。都心は震度６以上の揺れに見舞われ、１万８０００人の死者が出るほか、建物の全壊・焼失は４０万棟に上ると予想した。

死者数は、２万３０００人とされた前回想定から減少した。古い家屋から、最新の耐震基準に合致した新しい建物への建て替えが進んだことが主な要因だ。耐震化に伴い、家屋の倒壊や火災の発生も減少すると予測している。

それでも被害は甚大である。延焼しやすい木造家屋の密集地域を解消していくことが重要だ。

埋め立て地が多く、地盤が緩い東京湾岸には、電力供給の大半を担う火力発電所が集中している。埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故のように、下水道管の老朽化も目立っている。

そのため、電気や上下水道などのインフラには、引き続き深刻な被害が予想されている。停電は４００万軒多い１６００万軒に上り、１４００万人が水道を使えなくなる恐れがあるという。

過去の大地震では、長い避難所生活や車中泊などで多くの人が健康を損ない、命を落とした。

首都直下でも、災害関連死者は１万６０００〜４万１０００人に上り、直接の死者数を上回る可能性がある。国や自治体は、水や食料の確保だけでなく、避難所の環境整備にも力を入れてほしい。

これまで十分に考慮されてこなかった新しいリスクにも注目したい。首都圏には高層マンションが増えている。停電や故障でエレベーターが止まれば、多くの世帯が孤立することになろう。

巨大災害の際は、行政や警察、消防の支援にも限界がある。都会では近隣住民との人間関係が薄れ、互いに助け合う機能も弱まっている。マンションや職場ごとに、災害時の行動について事前に話し合っておくことが大切だ。

避難者は４８０万人、帰宅困難者は８４０万人と予測され、避難所は、収容しきれない人であふれるだろう。家具の固定や食料の備蓄など、家庭でできる対策に取り組み、在宅避難が可能な環境を整えておくことが重要だ。

災害時には、ＳＮＳ上にデマが拡散されることも多い。外国人観光客への対応も含め、政府は正しい情報発信に努めてほしい。