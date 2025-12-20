国土交通省は、来夏に行われる同省発注の土木工事の入札で、科学技術を活用した猛暑対策を提案する建設業者を優遇する仕組みを試行的に導入する。

猛暑が深刻となる中、熱中症予防に向けた創意工夫を建設業界全体に促すのが狙いで、再来年からの本格導入を目指している。

同省の入札は主に、技術力や施工実績、価格などを点数化した「総合評価落札方式」で行われ、合計点が最も高い業者が落札する。

関係者によると、来夏にかかる一部工事の入札で、同方式の評価対象に科学技術を活用した猛暑対策を加え、全ての参加業者に提案を求める。対策例として、夏場の工期短縮につながる最新技術の導入、室内などの離れた場所から無人重機を動かす「遠隔施工」の活用、深部体温の計測などによる作業員の熱中症リスクの管理などが想定される。

このほか、真夏の現場作業を休む「夏季休工」など、夏場の工期や作業時間を受注者側が選べる仕組みも来夏から導入する。

災害時などの緊急工事を除く全土木工事が対象で、工程や施工方法などを記載した特記仕様書に「工期や作業時間を発注者側と協議し、柔軟に設定できる」などと明記する。夏季休工のほか、早朝や深夜に作業したり、日中の休憩時間を延長したりできるようにする。

同省は近く、これらの猛暑対策について公表する。同省幹部は「自治体や業界団体にも周知し、国以外の発注事業にも対策の浸透を図りたい」としている。