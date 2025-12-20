公立中学校の部活動改革を全国で加速させるため、スポーツ庁と文化庁は２０２６年度、全市区町村を対象とする補助金制度を創設する方針を固めた。

スポーツ団体や文化芸術団体などが運営する地域クラブの活動資金の一部に充てることで、部活動に代わる練習環境を充実させ、生徒側が地域クラブに支払う参加費の負担軽減につなげる。

部活動改革は、少子化対策や教員の働き方改革として、両庁が２３年度に本格化させ、主に休日の部活動から地域クラブに移す「地域展開」を柱とする。国が委託するモデル事業は今年度、約７００自治体が実施。２６年度は市区町村が各クラブの活動実態を審査し、行政や学校と連携する団体として認定する運用が始まる。▽ハラスメントやいじめの防止を徹底する▽透明性のある会計処理を行う――などが要件となる。

関係者によると、両庁は行政による認定を受けた地域クラブへの支援を拡充する。自治体を通じて補助金を分配し、指導者への謝金や、ボールをはじめとした消耗品の購入費、大会遠征費などを補助対象とする方向。上限額は調整中だが、国と都道府県、市区町村で３分の１ずつ負担する。

両庁は約１０００市区町村の応募を想定し、２６年度予算案に５４億円を計上する方針。経済的に困窮する家庭の生徒が地域クラブの参加費を免除されるための財源にも充てる。生活保護を受ける家庭など全世帯のうち１５％前後を見込んでいる。

部活動は一般的に低額の部費負担にとどまるが、地域クラブは原則、会費制となるため、両庁は参加費の負担軽減や困窮世帯への支援を検討していた。参加費の目安額については、年内にも公表する。