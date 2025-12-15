巨人が来季の新外国人として前ロイヤルズ傘下3Aのボビー・ダルベック内野手（30）を獲得することが21日、分かった。三塁を主に一塁も守れ、レッドソックス時代の21年にはメジャーで自己最多25本塁打を放った右の長距離砲だ。今オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している岡本和真内野手（29）の穴を埋める存在として期待がかかる。

ダルベックは16年ドラフト4巡目でレッドソックス入りし、20年8月下旬にメジャーに初昇格。同年9月5日のブルージェイズ戦から同10日のレイズ戦まで5戦連発の大当たりを演じ「デビューから10試合以内で5試合連続本塁打」という大リーグ初の快挙で華々しいスタートを切った。

21年には133試合に出場して25本塁打。メジャー通算47本塁打を放った右の大砲だ。1メートル93、102キロの立派な体格を誇り、広角にアーチを描けるパワーと技術を併せ持つ。

メジャーでは一塁で最多274試合に出場。一方でマイナー出場は三塁の427試合が最も多い。さらに左翼、右翼、遊撃も守れるユーティリティー性もある。23年からの2年間は吉田とチームメートとなり、24年には当時アストロズの菊池、カブス・今永らとも対戦。今季はホワイトソックス傘下、ブルワーズ傘下などでプレーしていた。

3位に甘んじてリーグ連覇を逃した今季の巨人はキャベッジの17本塁打がチーム最多。チーム打率・250はリーグトップでも、463得点はリーグ3位にとどまった。特に不動の主砲だった岡本が左肘負傷で離脱した5月から3カ月強の期間は得点力の低下に苦しんだ。

その岡本はメジャー移籍を目指し、既にポスティングシステムを使って獲得希望の球団との交渉が続いている。“ポスト岡本”は覇権奪還を期す来季へ向けた大きな課題で、阿部監督も「とにかく全員でカバーしていかなきゃいけない。現時点で彼以上の成績を挙げられそうな選手はいませんので」と危機感を募らせていた。岡本が担ってきた三塁や一塁を守れる同じ右打者のダルベックには打線をけん引する新たな中軸打者としての期待が大きい。