災害時に孤立する可能性のある集落が、全国で２万か所を超えることが読売新聞のまとめでわかった。

昨年１月に発生した能登半島地震では孤立集落が生じた４９地区のうち、６割の地区で想定されていなかったことも教訓に、各自治体は食料品の備蓄や啓発といった対策を急ぐ。

内閣府によると、集落の孤立とは、地震や豪雨による土砂災害、液状化、津波などの影響で外部から車両で到達できなくなる状態を言う。

国による孤立可能性集落の全国調査は、近年では２０１４年が最後となっていた。その後の増減について読売新聞が今年１０〜１１月に取材したところ、能登半島地震などをきっかけに、独自に再調査をした３５道府県のうち、少なくとも２２府県で２６８１か所増加し、８県で減少した。非公表や集計中の５道県と再調査をしていない１２都府県を含めると、孤立可能性集落は少なくとも全国で２万９９３か所に上った。

国土交通省が２０年、航空レーザーで測量した地形図を使って高精度な調査を進めるよう指針を示したことで、この１０年ほどで全国の「土砂災害警戒区域」が７０万２２７０区域（２４年度末）と倍増したことも、孤立可能性集落の増加につながっている。

１２０２か所と多かった大分県の担当者は「水や食料などの備蓄を強化していく」と語る。１１１４か所の広島県の担当者は「数が多く大変だが、集落ごとの状況に合わせて対応したい」と話している。

能登半島地震では、石川県の４９地区で孤立集落が発生したが、うち平地などの３０地区では想定されていなかった。

こうした状況に、内閣府は２６年、対象を中山間地域から平地付近に拡大して改めて全国調査する。孤立可能性集落は増えると見込まれ、担当者は「備蓄や通信手段の確保などに力を入れてほしい」と求めている。

◆能登半島地震＝２０２４年１月１日午後４時１０分頃、石川県能登地方を震源に発生し、輪島市と志賀町で震度７を観測した。震源の深さは１６キロで、地震の規模を示すマグニチュードは７・６。直接死は２２８人で、関連死を含めて石川、富山、新潟３県で７００人近くが死亡した。