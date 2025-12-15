◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

夢切符を手中に収めた中井は演技後、苦笑いを浮かべた。冒頭のトリプルアクセルは回転が抜け、2回転となった。それでも、その後は挽回。全てのジャンプを着氷し、スピン、ステップも最高難度のレベル4でそろえた。「今までで一番緊張した。アクセルは失敗したけど、その後は切り替えて演技をまとめられたのは成長」と振り返った。

振り返ればジュニアとして出場した昨年の全日本は15位。シニア1年目の今季は「こういう立場にいられると思っていなかった」と回顧する。今季スタートは「五輪を意識していなかった」というのも本音。一気に台頭したGPシリーズ、準優勝のファイナルを経験し「自分の立場が分かるようになった」。挑戦者ではなく追いかけられる重圧と向き合えたことが収穫。表彰台に届かなかったが「去年の自分より強くなって帰ってこられた」。緊張から解き放たれ、目に涙が浮かんだ。

浅田真央さんが銀メダルを獲った10年バンクーバー五輪の映像を見て、運命は変わった。中学から故郷の新潟を離れて千葉県船橋市のトップ養成「MFアカデミー」の門を叩いた。競技を始めた5歳からずっと練習ノートを書き続けてきた。ノートを新調するたびに、表紙の裏ページには決意表明の言葉を書いた。苦しい時に何度も見返す文字がある。「しょうらいのゆめ オリンピックにでること！」――。幼少期に書いた明確な目標を、ついにかなえた。