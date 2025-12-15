「この冬、相棒確定！」【ユニクロ】40・50代のスッキリ見え！「あったかパンツ」

冬もいよいよ本番となり、おしゃれなだけでなく防寒性の高い着こなしも意識したいところ。今回は、【ユニクロ】から今年も登場した裏面ボア素材のスウェットパンツをピックアップ。しっかり暖かいのに細身のシルエットで、カジュアルすぎないところがミドル世代に嬉しいポイントです。インフルエンサーの着こなし例とともに紹介するので、ぜひ真冬のおしゃれの参考にしてください。

暖かさとすっきり見えを両立する裏ボアスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

大人カジュアルなスタイリングを作れるスウェットパンツが、冬にぴったりな裏面ボア素材で今年も登場。公式サイトによると「1枚仕立てですっきり見えるので着ぶくれしにくい」とのことで、大人らしいきちんと感をキープした着こなしが叶いそうです。細身のシルエットなのでラフになりすぎず、モードやきれいめなスタイリングのハズシ役としてもバランスよく決まります。

ビッグシルエットのアウターと合わせてメリハリを

ブラックのスウェットパンツを、全身の引き締め役にした大人カジュアルな着こなし。足元は白ソックスとフラットシューズで上品さをプラス。パンツは着ぶくれ感がないので、ボリュームのあるアウターと合わせてもすっきりしたスタイリングに着地します。インフルエンサーの@ayakonbubuさんは、「足首もキュッとすぼまってて風が入り込まないし寒い日に最適」と暖かさについても絶賛のよう。

オフホワイトで大人カジュアルを上品に格上げ

インフルエンサーの@mhi_7746さんは、オフホワイトのスウェットパンツをチョイス。「この冬の相棒確定」とさっそくお気に入りの様子です。やさしげなベージュカラーのセーターと合わせて、上品だけどリラックス感もある大人カジュアルに。セーターの袖と裾から白シャツをのぞかせ、シックなブラウンのバッグを取り入れることで、コーデが引き締まりほどよくきちんと感を与えています。

華やぎトップスとレディな小物できれいめカジュアルに

部屋着っぽくなりがちなグレーのスウェットパンツに、存在感のある赤のトップスで華やぎをプラス。細身のシルエットのパンツなので、コンパクトなトップスともバランスよく着こなせます。スニーカーのレオパード柄が、シンプルなワンツーコーデのアクセント。かっちりとした雰囲気のスクエア型バッグを合わせたら、ほどよく女っぽさが漂うスウェットコーデの完成です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様、@mhi_7746様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S