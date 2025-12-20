全国高校駅伝

全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。女子は長野東が1時間6分30秒で連覇。男子は学法石川（福島）が2時間0分36秒で初優勝した。NHKの中継では、先導した白バイにつけられたメッセージが映り込み、「気になって白バイばっかり見てしまう」と視聴者の視線を奪った。

インパクト十分だった。選手を先導した白バイ。車体の前面部分に「電話で逮捕はサギどす！」と京都弁の啓発メッセージが掲出されていた。NHKの中継でもたびたび映り込み、X上の視聴者も思わず反応した。

「駅伝の先導白バイに『電話で逮捕はサギどす!!』って書いてあるのじわじわ来る」

「あかん…高校駅伝の先導の白バイのスクリーンに貼ってある『電話で逮捕はサギどす』が気になって白バイばっかり見てしまうｗｗｗ」

1月に同じく京都で行われた全国都道府県対抗女子駅伝競走大会でも、「電話でお金は詐欺どす！」とのメッセージが白バイに貼られており、話題を呼んでいた。



