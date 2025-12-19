◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）

最終種目の女子フリーが行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、ショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーも１位でそろえて、５連覇を達成した。最後の全日本で有終の美を飾り、日本女子初の３大会連続の五輪出場を決めた。試合後にミラノ・コルティナ五輪に挑む４種目、１２人の代表が発表され、女子は３位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が３位、４位の１７歳中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が初代表入りを決めた。

泣いても泣いても、坂本の涙は止まらなかった。優勝の瞬間、顔がゆがんだ。中野園子コーチと、歓喜の抱擁をかわした。ミックスゾーンでも大粒の涙が頬を伝いながら「終わってから初めて『ああ、これが最後なんだな』と。最後まで、自分らしい滑りができた」。史上５人目の５連覇、女子初となる３大会連続五輪切符は、嬉し涙にぬれた。

現役最後の全日本、そして最終滑走のフリー。スタンドには、２２年北京五輪を共に戦った樋口新葉がいた。７本のジャンプ全てを降り、表現力では審判１人が１０点満点をつけた。こん身の「愛の讃歌」。樋口はただ、涙を流していた。「これでもう、全日本で負けることはないね」。中野コーチからは、最大級の賛辞がおくられた。

国内ラストダンスは、多くの選手が見守った。坂本の人柄だった。ＧＰファイナル前、同門の三宅咲綺がインフルエンザで寝込んだ。坂本は必要な物があればとＬＩＮＥしたが「インフルって、画面見るのもしんどいわ」と、朝練習後にスーパーに駆け込んだ。２リットルの水、ゼリーやいちご、茶碗蒸しなどを「５日分くらい。多くても、元気になったら食べるやろ」と両手に袋を下げた。「ちゃんと（アレルギーの）甲殻類が入ってないかな？」と、気遣いも忘れない。自らに厳しく、人には優しく。常日頃「支えられている」と言うが、この日は仲間たちが心からエールを送っていた。

３度目のオリンピック。ジュニアの２位、島田を振り切って完全Ｖで決めた。「密かに、目標にしていた。不言実行です」。いたずらっぽく笑い「人生、虹色」と喜びに浸った。試合後の午後１１時過ぎに袖を通した、代表ジャージー。チームジャパンの選手と共に、坂本は笑顔で写真に収まった。

イタリアは０６年トリノ五輪で荒川静香が日本史上初の金メダルに輝いた場所。その地で日本は男女シングル、ペア、そして団体で過去最多メダルに挑む。坂本は「個人、団体ともに銀メダル以上。過去最多メダルも、もちろん目指せると思っている」と、女子エースとして力強く宣言した。残りわずかのスケート人生。ミラノで最高のフィナーレを迎える。（大谷 翔太）

〇…試合後に代表選考が行われ、３人の男子は優勝した鍵山優真、佐藤駿に続き、実質１枠だった３人目に三浦佳生（２０）が順当に選ばれた。佐藤と三浦はともに初の五輪。男子３人、女子３人、ペアで２組４人、アイスダンスで２人となり、派遣数は過去最多の１２人となった。