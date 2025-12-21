¡Ú£Í¡½£±¡Û·ëÀ®£²Ç¯ÌÜ¤Î½à·è¾¡¤«¤é·è¾¡¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç£·Ç¯¡¡²æËý¤Ç¤¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥È¤¬·ù¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡£²£±Æü¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Âç²ñ¸å¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤Ë·ëÀ®£²Ç¯ÌÜ¤Ç£Í¡Ý£±¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¤½¤³¤«¤é£·Ç¯¡¢»óÉú¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï¡Ö·è¾¡¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¤¤ë¡ÊÉ¬Í×¤Ê¡Ë¡É£·Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡È¤¤¤ë¡É»þ´Ö¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÀÖÌÚÍµ¤â¡ÖÄ¹¤¤¡¢Ä¹¤¤´Ö¶ìÏ«¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡£Í¡Ý£±¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À£·Ç¯Á°¤Ë¡Ö¡ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Î¡Ë¥Ð¥¤¥È¼¤á¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Í¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë²¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡Ê¥Ð¥¤¥È¤ò¡ËºÆ³«¤À¡ª¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡ÊÀÖÌÚ¡Ë¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¶¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¡Ê¤¤à¤é¡Ë¤ÈÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥È¤¹¤´¤¤·ù¤Ê¤ó¤ÇËÍ¡£¤¹¤°¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¤¤à¤é¤¬¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡ÈÊäÂ¡É¤·¤¿¡£ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤·ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¤à¤é¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò»×¤¦¤Þ¤Ç¤Ë£·Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£