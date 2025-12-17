巨人が新外国人として前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）を獲得することが２１日、分かった。レッドソックス時代に５試合連発やシーズン２５本塁打を記録するなどメジャー通算４７本塁打の右の強打者で、主に一、三塁を守る。主砲の岡本和真内野手（２９）がポスティングでメジャーに挑戦し、攻撃力が課題に挙がる中で「ポスト岡本」として大きな補強になる。

破壊力満点の新助っ人が巨人に加わる。水面下で獲得調査を進めてきたダルベックと契約合意したことが明らかになった。一、三塁が本職で右の長距離砲という点は、ポスティングでメジャー挑戦する岡本と重なり、大きな期待がかかる。

ダルベックはレッドソックス時代の２０年８月、メジャー初出場で初本塁打。同６試合目からは５試合連続本塁打をマークした。「デビュー１０試合以内で５戦連発」はメジャー史上初の偉業で、若手有望株として注目を集めた。同年は２３試合で８本塁打、翌２１年は１３３試合で２５本塁打と成績を伸ばした。

激しい競争もあり、近年は出場機会が減ったが、マイナー３Ａでは２３年に３３本塁打、昨年は２０本塁打。今季は５月までにホワイトソックスで７試合出場して以降はメジャー出場がなく、ブルワーズ、ロイヤルズと移籍しながら３Ａで計２４本塁打を放った。三振が多いタイプだが、メジャー通算４７発、マイナー通算１６１発のパワーは魅力。日本で大化けする可能性もある。

巨人は今季、岡本が５月上旬から約３か月、故障離脱。クリーンアップも含め打順を固定できず苦戦し、リーグ３位に終わった。岡本がメジャー挑戦する中、ダルベックは待望の右の強打者。残留が決まっているキャベッジとの「ダルキャベ」コンビは頼もしい存在になる。

今季メジャーでは一、三塁、遊撃を守り、マイナーでは三塁で５６試合、右翼で３１試合、一塁で１１試合スタメン出場した。本職は一、三塁。リチャード、坂本、若手らと内野の布陣は複数の選択肢が出てきそうだ。

今オフの巨人は先発投手、外野手、中軸打者の３大強化ポイントを掲げて積極補強。先発では元メジャードラフト１巡目の１６０キロ右腕で前レイズのウィットリーと契約し、前レッドソックス傘下マイナーの１６１キロ右腕マタも本格調査を進めている。外野は日本ハムからＦＡで松本剛を獲得。さらに強打者のダルベックと着々と戦力整備が進んでいる。

メジャーデビュー前の１９年には米国代表としてプレミア１２に出場し、主に３番打者で躍動。東京Ｄで行われた日本戦で高橋礼（西武）から適時二塁打を打って勝利に貢献し、大会２位の通算８打点で一塁手のベストナインにも選ばれた。来季はその東京Ｄを本拠地とする巨人で、２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ持ち味の豪快な打撃を披露する。

◆巨人の支配下の新戦力（ドラフトを除く）

北浦竜次（投）２５歳 日本ハム

松浦慶斗（投）２２歳 日本ハム

フォレスト・ウィットリー（投）２８歳 レイズ

ブライアン・マタ（投）２６歳 レッドソックス傘下３Ａウースター（本格調査中）

松本剛（外）３２歳 日本ハム

◆ボビー・ダルベック（Ｂｏｂｂｙ Ｄａｌｂｅｃ）１９９５年６月２９日。米シアトル生まれ。３０歳。レジェンド高、アリゾナ大を経て２０１６年ドラフト４巡目指名（全体１１８位）でレッドソックス入り。２０年にメジャーデビュー。今季はホワイトソックス、ブルワーズ、ロイヤルズに所属。１９０センチ、１０２キロ。右投右打。