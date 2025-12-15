９月に右肘クリーニング手術を受けたオリックス・古田島成龍投手（２６）が２１日、大阪・舞洲の球団施設でブルペン投球を再開した。捕手を立たせて２０球を投げ、早くも最速１４０キロを計測。「ひとつ（段階が）上がった。始まったなって感じ。ボールの質に関して、データを見ても手術前より全然いい」と納得顔を見せた。

２０試合の登板に終わった今季を経て、術後はグラブの位置などフォームを微調整。「神経と会話して『行くぞ』と伝えている」と、キャッチボールの１球目から強く投げることも大切にしてきた。少し腕の位置を下げたこともあったが「（それだと）魅力がなくなる。真っすぐにこだわりを持ちたい」。球速以上に威力のある直球が自らの武器だと再確認し、より進化させることを誓った。

今後は１月中に捕手を座らせ、順調なら２月の宮崎キャンプで実戦復帰する計画だ。昨季は１年目ながら５０試合で２４ホールド、防御率０・７９。「チームの力になりたいし、１軍で投げたい。（その中で）勝ちパターンが一番。飢えていますね」。「優勝級」のＶ字回復を見せ、再びド派手なガッツポーズを披露する。（南部 俊太）