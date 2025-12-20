深田恭子=『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社） （C）アンディ・チャオ／集英社

　俳優の深田恭子（43）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社）のグラビアに登場した。

　深田は、1982年11月2日生まれ、東京都出身。96年、ホリプロ・タレント・スカウトキャラバンのグランプリ受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、俳優として映画、ドラマを中心に活躍。8月には5年ぶり、22作目となる写真集『AO』（集英社）をリリースした。

　11月に43歳となり、ますます色気があふれる深田。2025年をしめくくる“美谷間”あらわな珠玉のカットを収録している。

　そのほか同号では、表紙＆巻頭グラビア＆DVDに豊島心桜、そのほか瀬戸みるか、相楽伊織、冴木柚葉、森山未唯、加藤綾乃が登場する。