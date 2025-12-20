43歳・深田恭子、衝撃の“美谷間”あらわ 2025年締めくくる“完熟美ボディ”
俳優の深田恭子（43）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】深田恭子、42歳最後の“衝撃”カット
深田は、1982年11月2日生まれ、東京都出身。96年、ホリプロ・タレント・スカウトキャラバンのグランプリ受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、俳優として映画、ドラマを中心に活躍。8月には5年ぶり、22作目となる写真集『AO』（集英社）をリリースした。
11月に43歳となり、ますます色気があふれる深田。2025年をしめくくる“美谷間”あらわな珠玉のカットを収録している。
そのほか同号では、表紙＆巻頭グラビア＆DVDに豊島心桜、そのほか瀬戸みるか、相楽伊織、冴木柚葉、森山未唯、加藤綾乃が登場する。
