『週プレ』2025下半期グラビア“ベスト盤” 渡邊渚、豊島心桜、天羽希純ら圧巻のスタイルから、38歳・原幹恵の“完熟ボディ”まで収録
『週刊プレイボーイ』（集英社）の2025年下半期のグラビアを厳選収録した『週プレPREMIUM 2025下半期グラビア傑作選』が、きょう22日に発売される。
【写真多数】ランジェリー姿で妖艶な表情を見せた38歳・原幹恵＜ほか豊島心桜、天羽希純ら収録カット＞
週プレが贈るグラビア傑作選である本作は、2025年下半期の本誌掲載グラビアから、読者の反響の大きかった22人21本のベストグラビアを厳選再録。雪をも溶かしてしまうホットなグラビアが集結。『女優めし』の、うえののの先生描き下ろしカバーも注目ポイント
■掲載ラインアップ
渡邊渚／高田里穂／本郷柚巴／矢野ななか／原幹恵／一ノ瀬瑠菜／福井梨莉華／斎藤恭代／溝端葵／宮部のぞみ／志田音々／松本麗世／エリマリ姉妹／高野真央（高＝はしごだか）／蓬莱舞／井口裕香／豊島心桜／花咲楓香／麻倉瑞季／白濱美兎／天羽希純
