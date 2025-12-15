◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

ペアは、愛称「ゆなすみ」の長岡、森口組と「りくりゅう」の三浦、木原組が五輪代表に決まった。

日本からペア2組が五輪出場するのは初。ゆなすみは全日本で非公認ながら自己ベストを上回る会心の演技を披露した。昨季の世界選手権は22位で五輪出場枠を逃すと長岡は引退も考えたが、森口が寄り添って再出発。今季からドミトリー・サビン・コーチの指導で急成長。五輪へ「全日本を超えるような演技をしたい」と声をそろえた。

≪りくりゅう フリー棄権≫昨季世界一ペアの“りくりゅう”こと三浦、木原組は来年2月の五輪本番を見据えてフリーを棄権した。前日のSP前の公式練習中に三浦が左肩を脱臼。激痛に耐えて強行出場したSPは非公認ながら世界歴代最高得点を上回ったが、苦渋の判断となった。大会後の代表発表会見で三浦はきょう22日に病院を受診することを明かし「その結果を受けて、できるだけ早くいつも通りの練習に戻れるようにしたい」と語った。日本勢同種目初となる五輪表彰台だけでなく金メダルも狙える2人だけに、まずは早期回復を期す。