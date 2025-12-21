漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、初めて決勝に進んだ「たくろう」が初優勝を飾り、賞金1000万円を獲得。ネタに出てきた企業からの祝福メッセージが話題となっている。

ネタ内で「ETC 減速せず突っ込みます」「世界に誇る トヨタ自動車」と名前を出されたトヨタ自動車は公式X（旧ツイッター）で「たくろうさんグランプリおめでとうございます！ネタでトヨタを出していただきありがとうございました ETCはしっかり減速して通過しましょう」とユーモアたっぷりのコメント。

また赤木裕の出身大学である「KSD 京都産業大学」と出された京都産業大学も公式Xで「たくろうさん、おめでとうございます！！KSUよりもKSDのほうが一般的になってしまったのではないでしょうか…笑」とつづった。

「Google」が使われた「Google Japan」も「たくろうさん、優勝おめでとうございます Google 中のジェームズが喜んでおりました」と祝福。

「Yahoo!で天気予報」が使われたLINEヤフー株式会社の川邊健太郎代表取締役会長も「LINEヤフー会長の川邊です。たくろうさん！Yahoo!で天気予報を見てくれてありがとうございます！そして、優勝、おめでとうございます」と祝福の言葉をつづった。

ネットでは「たくろうのM-1優勝は企業も巻き込む盛り上がりですね」「懐の深さも素晴らしい…」「流石世界のトヨタ…！」「粋な祝福、最高すぎて爆笑したわ！！！」「めちゃ反応してる！」「もうKSDでいいでしょう」「乗っかってくれてる！すごー！」などの声が上がっていた。